11 декабря вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял участие в семинаре “Реализация технологического потенциала Армении”, организованном Всемирным банком. Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Тигран Авинян выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

“Господин Молиней,

Дорогой Сильви!

Уважаемые коллеги!

Дамы и господа!

Я рад находиться на этом семинаре, посвященном докладу “Реализация технологического потенциала Армении”. Мы с уверенностью можем сказать, что в 21-м веке, как и в предыдущие времена, экономический прогресс стран во многом будет предопределен уровнем технологического развития. В этой связи доклад Всемирного банка, посвященный потенциалу сферы высоких технологий Армении и нашим возможностям на мировом рынке, является важным документом, который должен быть детально изучен нами и соответствующими государственными ведомствами, бизнесменами, университетами, экспертами.

4-я промышленная революция создает возможности для скачкообразного развития как для больших, так и для малых государств мира. Промышленная революция характеризуется рядом передовых технологий, названия которых сейчас у всех на устах: это искусственный интеллект, биотехнологии, роботостроение, интернет предметов и т. д. Эти технологии уже сегодня перекраивют экономическую структуру мира, и те страны и общества, которые более разумно воспользуются созданными возможностями и преодолеют возникшие вызовы, достигнут максимального прогрессс.

Мы уверены, что сегодня Армения имеет все предпосылки стать страной высокотехнологичной промышленности - от образования до научно-исследовательских работ, от разработок и производства высоких технологий до международной продажи и применения в различных сферах экономики и быта.

В последние годы в секторе ИКТ среднегодовой рост составил 26 - 27%, что делает его одной из самых быстрорастущих отраслей экономики. И для еще большего стимулирования этого роста правительство приняло решение признать сферу высоких технологий приоритетным направлением и создать Министерство высокотехнологичной промышленности, которое, руководствуясь видением правительства, развивает активную деятельность. На пути завоевания прочного места в глобальной цепочке ценностей и совершения технологического прыжка осуществляются многочисленные действия: от создания благоприятного налогового поля до увеличения объемов программ государственно-частного партнерства, развития инфраструктур, научно-исследовательских и образовательных сфер.

Ряд программ, способствующих развитию высокотехнологичной экосистемы в Армении, реализуется совместно с нашими партнерами и международными финансовыми структурами и среди них успешных примеров является программа “Развитие торговли и качество инфраструктур”, реализуемая совместно со Всемирным банком, целью которой является укрепление возможностей правительства в вопросе стимулирования экспорта, привлечения местных и иностранных инвестиций. В рамках этой программы создается “Инженерный город” в Ереване, впереди ожидаются программы по переоснащению Национального венчурного фонда, Суперкомпьютерного центра, Центра кибербезопасности, Гюмрийского политехнического института.

Я уверен, что совместными усилиями, создавая эффективные партнерские отношения также и с международными партнерами, научным сообществом и бизнесом, мы сможем превратить Армению в ведущий технологический узел”.