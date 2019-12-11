Погашена и выпущена в обращение почтовая марка, посвященная юбилею писателя Грачья Ованнисяна

В связи со 100-летием известного поэта, прозаика, переводчика и публициста Грачья Ованнисяна “Айпост” погасил и ввел в оборот почтовую марку “Выдающиеся армяне. 100-летие со дня рождения Грачья Ованнисяна”.

Как передает Арменпресс, церемония гашения марки состоялась 11 декабря в Союзе писателей Армении.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Погашение осуществили генеральный исполнительный директор ЗАО “Айпост” Айк Авагян, председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, младший Грачья Ованнисян и председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

“Грачья Ованнисян был талантливым поэтом, которого очень любили, и в связи с его юбилеем мы сегодня возложили цветы к его могиле, ознаменовали день открытием мемориальной доски, увековечивающей память Ованнисяна, по адресу Теряна, 59. Мы планируем в начале следующего года в Большом зале Союза писателей отметить 100-летие Ованнисяна, а затем будет проведено и и правительственное торжество”, - сообщил Эдвард Милитонян.

Почтовая марка с номиналом 120 драм напечатана в издательстве “Cartor” во Франции тиражом 60 000. Автор дизайна марки дизайнер ЗАО “Айпост” Давид Довлатян.

На марке изображен Грачья Ованнисян. На фоне марки представлены отрывки из стихов поэта.