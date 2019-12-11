Армянские и арабские борцы будут сотрудничать

Федерация борьбы Армении и Федерация борьбы арабских стран подписали договор о сотрудничестве.

Как передает Арменпресс, договор, подписанный президентом Федерации борьбы арабских стран, членом Исполнительного комитета UWW, представителем Катара Замелем Саяфом Аль-Шахрани и президентом ФБА Робертом Хачатряном, преддставляет будущее сотрудничество, обмен специалистами и совместные учебно-тренировочные сборы.

По словам Саяфа Аль-Шахрани, сотрудничество внушает надежду на увеличение семьи борьбы, и существующие в Армении условия исключительны для спортсменов. “Мы хотим, чтобы арабские борцы проводили учебно-тренировочные сборы в Армении, и Армения также стала бы региональным центром”, - подчеркнул он.