Министр юстиции принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении

Министр юстиции РА Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Джун Ямаду. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр приветствовал посла в Министерстве юстиции и подчеркнул, что в рамках осуществляемых в Армении реформ существует большой потенциал для углубления сотрудничества с Японией.

Посол высоко оценил осуществляемые в Армении реформы и в этом контексте подчеркнул существенное значение работы, проделанной Министерством юстиции.

Рустам Бадасян представил послу работы в сфере уголовного правосудия и борьбы с коррупцией, а также возможности сотрудничества в рамках реформ уголовно-исполнительной системы.

В ходе встречи были обсуждены и возможности участия министра юстиции РА Рустама Бадасяна в 14-ом Конгрессе ООН по предотвращению преступности и уголовного правосудия, который состоится в городе Киото в Японии в 2020 году.

Посол Японии Джун Ямада выразил готовность углубить сотрудничество в вышеуказанных сферах.