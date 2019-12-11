Новая Зеландия после извержения вулкана запросила у США 1,2 млн кв. см донорской кожи

Новая Зеландия после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд запросила у США 1,2 млн кв. см донорской кожи для пересадки пострадавшим от ожогов. Об этом в среду сообщил телеканал TVNZ.

По словам начальника управления здравоохранения округа Манукау города Окленд Питера Уотсона, донорскую кожу, поступившую из других стран, уже направили в банк донорских тканей австралийского штата Виктория и донорскую службу органов и тканей города Сидней. Австралия передала для последующей пересадки пострадавшим уже 20 тыс. кв. см тканей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, началось 9 декабря. По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая, Малайзии. Один человек погиб, еще 38 были доставлены в больницу округа Вакатана, где позднее пятеро из них умерли. Судьба восьми человек, оставшихся на острове, по-прежнему неизвестна.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 г. - начале 2013 г. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.