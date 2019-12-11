Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального директора ВБ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса. На встрече присутствовала также и руководитель Армянского офиса ВБ Сильви Босутхо. Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Вице-премьер, приветствуя гостей, отметил, что итоговая встреча года - хороший повод для подведения итогов совместных программ и представления предстоящих задач. Мгер Григорян представил Себастьяну Молинеусу итоги состоявшейся в ноябре встречи, в ходе которой всесторонне и при участии всех заинтересованных органов был обсужден ход программ, осуществляемых в Армении при содействии Всемирного банка.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус выразил благодарность за эффективное сотрудничество и отметил важное значение утверждения программы бюджетного содействия “Функционирование политики развития, направленной на управление Арменией” утвержденной в ноябре Советом Всемирного банка.

В ходе встречи были обсуждены программы, касающиеся сфер энергетики, здравоохранения, образования и их детали. Себастьян Молинеус представил успешный опыт в других странах и подчеркнул важность шагов, предпринятых в сфере развития человеческого капитала. Вице-премьер, высоко оценив знания и опыт Всемирного банка, отметил, что есть необходимость сотрудничества и в направлении обеспечения развития рынка капитала в Армении.