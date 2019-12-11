Армен Автандилян назначен начальником службы призывного и мобилизационного пополнения МО РА

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Армен Автандилян назначен начальником службы призывного и мобилизационного пополнения Министерства обороны РА. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 1 статьи 35.1 и пункту 1 части 1 статьи 36 Закона о военной службе и статусе военнослужащего, Армен Автандилян назначен начальником службы призывного и мобилизационного пополнения Министерства обороны Армении”,- говорится в указе президента Армении.