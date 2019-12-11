В США выставили на продажу сэндвич с курицей за $120 тыс.

Американская сеть ресторанов быстрого питания Popeyes выставила на продажу сэндвич с курицей стоимостью более $120 тыс. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как рассказали его журналистам представители компании, сэндвич, прикрепленный к белому полотну клейкой лентой, представлен в художественной галерее в Майами (штат Флорида). В Popeyes утверждают, что речь идет об образце современного искусства под названием "Сэндвич",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Приобрести его может любой желающий, пояснили в компании, а вырученные от продажи средства будут переданы благотворительной организации, которая предоставляет продукты питания малоимущим. Телеканал констатирует, что компания, по всей видимости, решила выставить сэндвич на продажу вслед за тем, как на прошлой неделе большое внимание общественности привлекла инсталляция с бананом стоимостью $120 тыс. Она была доступна для просмотра и приобретения в течение нескольких дней в художественной галерее в Майами-Бич (штат Флорида).