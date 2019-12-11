Сказочный город, новогодняя ярмарка и праздничные концерты: Новый год в Ереване

Заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян представил программу новогодних праздничных мероприятий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, мероприятия «Новый год 2020» начнутся 21-го декабря в 20:00, на площади Республики, где зажгутся огни Главной елки. Ожидается также премьера интересного мюзикла. В тот же день в парке 2750-летия Еревана откроется рождественская ярмарка, где каждый день будут проходить интересные мероприятия для взрослых и детей.

31-го декабря, с 22:00 на площади Республики начнется концертная программа, в рамках которой состоится премьера песни, написанной специально для мероприятий «Ереван 2020». После концертной программы на Площади республики в прямом эфире прозвучит новогоднее обращение премьер-министра Армении. И уже в полночь к празднующим ереванцам и гостям столицы присоединится Горан Брегович и его оркестр.

По словам заместителя мэра, в этом году площадь Республики будет оформлена по-новому. К главной рождественской елке желающие смогут подойти по специально построенному переходу, который свяжет площадь с парком 2750-летия Еревана. 5-го января будет организована специальная программа для детей. Завершатся новогодние мероприятия 13-го января.

По словам Тиграна Вирабяна, за последние два года мэрия Еревана не увеличивала расходы на новогодние мероприятия.

«В 2017 году новогодние расходы Еревана составляли 199 млн. 46 тыс драмов, в 2018 году-167 млн. 860 тысяч и в 2019 году- 158 млн. 512 тыс. Это означает, что за последние два года расходы сократились на порядка 40 млн. драмов. Выделенный правительством 271 млн. драм будет направлен на организацию праздничных мероприятий на площади Республики и прилегающих территорий. Для этого из бюджета Еревана выделено 54 млн. драмов. Выступление Горана Бреговича и его оркестра в новогоднюю ночь в Ереване обойдется в 65 тысяч евро»,-отметил вице-мэр Тигран Вирабян.