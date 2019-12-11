Азербайджанские пограничники ранили гражданина Грузии у Давид Гареджи

У монастырского комплекса Давид Гареджи, на грузино-азербайджанской границе, произошла стрельба. Азербайджанские пограничники ранили гражданина Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари» со ссылкой на МВД Грузии и местные источники.

По имеющейся информации, раненым оказался местный грузинский пастух. По нему открыли огонь, когда он приблизился к нейтральной зоне. Телеканал сообщает, что пострадавший получил десять огнестрельных ранений и находится в одной из клиник азербайджанского города Гянджа.

Стоит отдельно отметить, что инцидент произошел 6 декабря и до этого огласке не предавался. МВД Грузии сообщило, что расследование уже начато. В МВД не прокомментировали вопросы о том, почему по пастуху был открыт огонь и как он оказался в клинике Гянджи, а не в грузинских медучреждениях, которые находятся намного ближе.

По информации грузинским СМИ пострадавшим является 26-летний пастух, гражданин Грузии Рамин Бакиров. Его семья отказалась общаться с журналистами.

Напомним, что монастырский комплекс Давид Гареджа, принадлежащий Грузинской Православной церкви, стал причиной пограничного конфликта между Азербайджаном и Грузией. Несколько храмов комплекса находятся на территории Азербайджана, как считают в Баку. Однако процесс делимитации и демаркации на этом участке азербайджано-грузинской границы не завершен и азербайджанские пограничники просто запретили доступ к святыням грузинским паломникам и священнослужителям.

Споры о принадлежности комплекса не ограничиваются только вопросом о территориальной составляющей. Азербайджанская сторона считает грузинский монастырский комплекс VI века «памятником албанской культуры»

Напомним, что вчера Патриархия Грузии распространила заявление, в котором отвергаются уступки азербайджанской стороне.

Влад Варданян