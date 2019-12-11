Подавляющее большинство общества Армении к армии относится положительно

Подавляющее большинство армянского общества положительно оценивает армянскую армию.

В ходе опроса, проведенного Международным республиканским институтом, подавляющее большинство участников выразили свое положительное отношение к армии. За армией следует аппарат президента РА и аппарат премьер-министра.

Как передает Арменпресс, 91% респондентов положительно отозвались об Армии, 8% - отрицательно, 1% отметили, что не могут ответить.

82% опрошенных положительно оценили работу аппарата президента РА, 15% - отрицательно, 3% ответили, что не могут ответить.

Работу аппарата премьер-министра Армении положительно оценили 76% опрошенных, 22% оценили отрицательно, 1% отметили, что не могут ответить.

В отношении Армянской Апостольской Церкви положительное отношение высказали 74% опрошенных, 21% высказались отрицательно, 5% отметили, что не могут ответить.

Работу аппарата омбудсмена положительно оценили 63% респондентов, 24% - отрицательно, 13% отметили вариант – не могут ответить.

63% опрошенных положительно оценили работу Национального собрания и правительства. 34% негативно оценили работу правительства, 35% - работу парламента.

Большинство опрошенных дали отрицательную оценку работе прокуратуры и судов. Работу прокуратуры положительно оценили 38% опрошенных, отрицательно – 55%. Работу судов положительно оценили 36% опрошенных, отрицательно – 57%.

Большинство опрошенных высказали отрицательное отношение и к политическим партиям. 42% высказали положительное отношение к политическим партиям, 52% - отрицательное.