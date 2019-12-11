Заявление президента Грузии об армии вызвало возмущение оппозиции

Оппозиция требует извинений перед страной от президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее заявления о грузинской армии и ее возможностях.

"У нас нет ни армии, ни оружия, и не будет, нет и такого большого экономического потенциала, чтобы быстро захватить тот же регион, но у нас есть огромное, очень сильное оружие, которое называется знаниями, наукой, культурой", - сказала Зурабишвили на встрече с учеными.

Оппозиция расценила слова президента как оскорбление армии и страны в целом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Я и мы, "Гражданское движение", требуем, чтобы по должности президент и верховный главнокомандующий, а на самом деле огромный позор страны, публично извинилась перед страной и вооруженными силами Грузии", - сказал Алеко Элисашвили.

Члены движения "Лело", основанного банкиром Мамукой Хазарадзе, призвали министра обороны Ираклия Гарибашвили прокомментировать заявление Зурабишвили.





