В американской компании сотрудникам выплатили $10 млн в качестве подарка

Руководство американской строительной компании потратило около $10 млн на бонусные выплаты своим сотрудникам в качестве благодарности. Об этом сообщила телекомпания СNN.

Сюрприз ожидал коллектив фирмы на ежегодной вечеринке по случаю предстоящих праздников. Перед ее началом каждому из 198 работников был выдан красный конверт, о содержании которого никто из них не догадывался. "Когда я открыла конверт, я не поверила своим глазам", - приводит телекомпания слова одной из сотрудниц.

Внутри каждого из концертов лежал чек на разную сумму - в зависимости от количества проведенных в компании лет. Так, начинающие сотрудники получили в качестве подарка не менее $100, в то время как самый опытный работник получил единовременную выплату в размере $270 тыс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы хотели отблагодарить наших сотрудников за достигнутую цель, - приводит телекомпания слова президента компании.