Бывший премьер-министр Арцаха в 2021 г. в Армении видят возможность двузначного экономического роста

Бывший премьер-министр Арцаха, председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян исключает возможность войны в том случае, если у Республики Армения будет не менее 8% экономического роста в год.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал на пресс-конференции 11 декабря, отметив, что, по его прогнозам, в 2021 году Армения будут иметь двузначный экономический рост.

“После первого квартала года я отметил, что Армения будет иметь 7-процентный экономический рост, но мне не верили. Если не будет форс-мажорной ситуации, в 2020 году рост будет больше, а в 2021 году это будет двузначный показатель. Если в ближайшие пять лет у нас не будет высоких темпов экономического роста, то у нас будут проблемы. Войну можно исключить, если у Армении будет не менее 8% экономического роста в год. Война - дорогое удовольствие”, - сказал Арутюнян.

Экс-премьер Арцаха отметил, что гарантией проблемы Арцаха и будущего Армении является экономический рост Армении.