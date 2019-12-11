В дни событий 1-го марта в Ереване были военнослужащие подразделений Армии обороны: А. Арутюнян

Бывший премьер-министр Республики Арцах, председатель партии “Свободная Родина” Арцаха Араик Арутюнян затронул тему событий 2008 года - информацию о присутствии солдат Армии обороны в Ереване во время событий 1 марта.

Как передает Арменпресс, в ходе пресс-конференции 11 декабря Арутюнян отметил, что в эти дни в Ереване были отдельные военнослужащие из подразделений Армии обороны.

“Из Арцаха войска не было приведено... Но в Ереване были отдельные военнослужащие из подразделений Армии обороны”, - сказал Арутюнян.