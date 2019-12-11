Не могут быть переговоры без Арцаха: Араик Арутюнян

Бывший премьер-министр Республики Арцах, председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян не считает вопрос независимости Арцаха темой для переговоров.

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции 11 декабря Арутюнян отметил, что этот вопрос является предусловием.

“Переговорного процесса нет, и не было. Были встречи, но их нельзя назвать переговорами, если нет основной стороны – Арцаха. Не могут быть переговоры без Арцаха. Независимость Арцаха не может быть темой переговоров, это предусловие. Дальнейшее связано с принятием Азербайджаном этого предусловия. Не может стать темой обсуждения резолюция, которая неприемлема, в первую очередь, для народа Арцаха”, - сказал Арутюнян.

Бывший премьер-министр Республики Арцах, председатель партии “Свободная Родина” Арцаха Араик Арутюнян готовится принять участие в президентских выборах 2020 года в Арцахе.