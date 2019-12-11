Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов окажется не у дел?

Бывший начальник военной полиции ВС Азербайджана, полковник Ровшан Ма­гер­рамов направил президенту И. Алиеву письмо с жалобой, описав коррупционные действия министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Он отметил, что в 2013 году, после назначения на должность министра обороны, Гасанов назначил своего свояка Эльхана Ибрагимова председателем военно-меди­цин­ско­го комитета, в 2014 году присвоил ему звание полковника, а в 2015 году - звание за­слу­женного врача. Затем Ибрагимов был назначен военным атташе Азербайджана в Грузии.

Р. Магеррамов добавил, что З. Гасанов и Э. Ибрагимов строят роскошный замок в Бадамдаре. Им были представлены также факты о фальсификациях в деле выдачи квартир, выделенных офицерам. Р. Магеррамов высказался о том, что кадровая поли­ти­ка Гасанова была направлена на назначение своих родственников на высокие дол­ж­нос­ти.

Примечательно, что на прошлой неделе полковник ВС Азербайджана Гехреман Мансимзаде направил видеообращение президенту И. Алиеву о беззакониях и корруп­ции в составе армии, обвиняя высокопоставленных чиновников, в том числе министра З. Гасанова и начальника Генштаба Н. Садыкова.

Изложенное выше можно считать очередной кампанией против Гасанова. Вполне вероятно, что в последнее время в Азербайджане происходит смена поколений высо­ко­пос­тавленных чиновников и в условиях постепенной передачи власти (от И. Алиева к М. Алие­вой) дальнейшее пребывание З. Гасанова на должности не считается целесооб­разным.

Бросается в глаза неприкрытая реклама ГПС и его начальника Эльчина Гулиева, цель которой - показать, что в случае назначения на должность министра обороны Э. Гу­лиев создаст в ведомстве порядок.

Если в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы и по их итогам процессы фактической передачи власти М. Алиевой будут проходить в соот­вет­ствии с предусмотренным сценарием, то, вероятно, в ближайшем будущем З. Гасанова на посту министра обороны сменит другой.