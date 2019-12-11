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Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"

Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"

Управление по ядерному регулированию Японии одобрило планы вывода из эксплуатации двух атомных реакторов АЭС "Ои" в префектуре Фукуи, сообщило в среду агентство Киодо.

Оператор станции компания Kansai Electric Power решила, что ей проще отказаться от двух реакторов, чем тратиться на выполнение требований повышения безопасности их эксплуатации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным Киодо, компания потратит 118,7 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов) для демонтажа двух реакторов к 2049 году. Эти реакторы вырабатывают не более одного миллиона киловатт электроэнергии.

 




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БелТА

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