Атешян, не дожидаясь окончательных результатов выборов патриарха, поздравил Машаляна

Председатель Религиозного собрания Армянской патриархии Константинополя архиепископ Арам Атешян во время выборов патриарха, начавшихся утром 11 декабря, не дожидаясь окончательных результатов, уже поздравил с победой местоблюстителя патриарха епископа Саака Машаляна.

“Сегодня Национальное парламентское собрание избирает 85-го правителя Константинопольского патриархата. По итогам голосования в конце недели, в прямом сравнении, на престол поднимется епископ Саак Машалян, который в последний период занимал пост местоблюстителя и сейчас уже возлагает на себя руководство нашим священным и преданным Престолом. Поэтому искренне поздравим новоизбранного Патриарха и пожелаем ему успехов.

Как высокопоставленный член Константинопольского Престола, желаем, чтобы в этот новый период Армянская национально-церковная жизнь вновь обрела единство и братство. Возносим нашу молитву, чтобы перед этим вековым Патриаршим Престолом открылся новый расцвет и его миссия была бы плодотворна новыми достижениями - во славу нашей Святой Церкви и во благо нашего народа.

Как сообщает Арменпресс, архиепископ Арам Атешян отметил, что армянский патриарх Константинопольский и Его Святой Дух непоколебимы в отношении нашего верующего народа.

В выборах в патриархии участвуют 102 светских делегата, избранных общиной, и 17 духовных делегатов, избранных общим религиозным собранием. 89 из избранных 8 декабря делегатов были сторонниками Машаляна, 12 - сторонниками Атешяна.

11 декабря в 17:00 в Кафедральном соборе Св. Богородицы новоизбранный патриарх встретится с верующими.