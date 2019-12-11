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Атешян, не дожидаясь окончательных результатов выборов патриарха, поздравил Машаляна

Атешян, не дожидаясь окончательных результатов выборов патриарха, поздравил Машаляна

Председатель Религиозного собрания Армянской патриархии Константинополя архиепископ Арам Атешян во время выборов патриарха, начавшихся утром 11 декабря, не дожидаясь окончательных результатов, уже поздравил с победой местоблюстителя патриарха епископа Саака Машаляна.

“Сегодня Национальное парламентское собрание избирает 85-го правителя Константинопольского патриархата. По итогам голосования в конце недели, в прямом сравнении, на престол поднимется епископ Саак Машалян, который в последний период занимал пост местоблюстителя и сейчас уже возлагает на себя руководство нашим священным и преданным Престолом. Поэтому искренне поздравим новоизбранного Патриарха и пожелаем ему успехов.

Как высокопоставленный член Константинопольского Престола, желаем, чтобы в этот новый период Армянская национально-церковная жизнь вновь обрела единство и братство. Возносим нашу молитву, чтобы перед этим вековым Патриаршим Престолом открылся новый расцвет и его миссия была бы плодотворна новыми достижениями - во славу нашей Святой Церкви и во благо нашего народа.

Как сообщает Арменпресс, архиепископ Арам Атешян отметил, что армянский патриарх Константинопольский и Его Святой Дух непоколебимы в отношении нашего верующего народа.

В выборах в патриархии участвуют 102 светских делегата, избранных общиной, и 17 духовных делегатов, избранных общим религиозным собранием. 89 из избранных 8 декабря делегатов были сторонниками Машаляна, 12 - сторонниками Атешяна.

11 декабря в 17:00 в Кафедральном соборе Св. Богородицы новоизбранный патриарх встретится с верующими.




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