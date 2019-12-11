Члены ППА в парламенте видят недостаток толерантности и солидарности

Депутаты фракции “Процветающая Армения” уверяют, что в течение почти года деятельности Национального собрания 7-го созыва они никогда не бездействовали, представляли многочисленные законодательные инициативы. Однако депутаты видят в парламенте недостаток толерантности и солидарности. Как передает Арменпресс, такую точку зрения на парламентских брифингах высказали депутаты фракции, подводя итоги работы за год.

“Думаю, что в условиях новой Армении мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы парламент работал эффективнее, чем в течение этого года. Мы много говорим о революции любви, терпимости, солидарности, однако в наших повседневных процессах они не очень и проявляются. Во всяком случае, я надеюсь, что то, что мы не смогли сделать в течение этого года, в последующие годы сможем восполнить этот пробел”, - сказала Ивета Тоноян.

Касаясь работы фракции “Процветающая Армения”, она отметила, что были представлены многочисленные законодательные инициативы, которые тем или иным образом были направлены на законодательное урегулирование той или иной проблемы. Часть из них была принята, большинство нет. По крайней мере, я надеюсь, что в ближайшее время возможны будут положительные сдвиги и более содержательная работа. Перепалки, взаимные оскорбления, несомненно, никому ничего хорошего не принесут”, - отметила депутат.

Депутат той же фракции Геворк Петросян заметил, что работу парламента должен оценивать народ, во всяком случае, они свою деятельность считают осуществленной по самому высокому порядку, поскольку они никогда не бездействовали.