Обнаружены мобильные телефоны, скрытые от таможенного контроля

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов на днях на Баграташенском КПП провели досмотр транспортного средства, эксплуатируемого гражданином Республики Армения Г. Ш., прибывшего из Грузии в Армению. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В результате досмотра сотрудники управления обнаружили 185 мобильных телефонов разных моделей, в том числе “Apple”, “Samsung” и других. В качестве тайников были использованы сумки, спрятанные под сиденьями в салоне транспортного средства, холодильное устройство салона автомобиля и места для хранения вещей на верхней части сидений.

По данному факту в управлении по борьбе с контрабандой КГД были подготовлены материалы по признакам статьи 201 Таможенного кодекса РА и переданы в юридическое управление КГД.