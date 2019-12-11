Президент Бразилии высмеял экологическую активистку Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару высмеял экологическую активистку Грету Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона. Об этом сообщает The Guardian.

Тунберг заявила, что индейцы погибли, защищая леса Амазонки, отметил Болсонару. «Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», — оценил действия экоактивистки президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В ответ на высказывание Болсонару Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter на произнесенное им оскорбление. В октябре она таким же образомотреагировала на слова о ней президента России Владимира Путина.