По предложению ИОЗТ будет рассмотрен вопрос о едином механизме защиты прав работников в РФ

Руководитель Инспекционного органа здравоохранения и труда РА Акоп Авагян в Москве принимает участие в Генеральной конференции Регионального альянса инспекций труда стран Содружества независимых государств и Монголии (RALI). Как сообщили Арменпресс в отделе по информированию, консультированию и работе с общественностью Инспекционного органа, в рамках встречи были представлены последние изменения в инспекционных системах труда стран-членов альянса и достижения в области обеспечения безопасности труда.

В своем выступлении на конференции руководитель Инспекционного органа здравоохранения и труда РА Акоп Авакян представил последние законодательные изменения, которыми расширяются полномочия инспекционного органа РА, коснулся тех общих проблем, которые требуют систематизированного подхода со стороны стран-членов альянса.

“В качестве предложения я хотел бы посоветовать в рамках RALI рассмотреть вопрос внедрения механизма быстрого реагирования, направленного на защиту прав работников”, - подчеркнул Акоп Авакян. По его словам, нужно учитывать, что трудовые права тысяч граждан как Армении, так и стран-членов RALI, работающих в России, попираются довольно часто, но значительная часть этих людей не знает, к кому и как обращаться с заявлениями о своих проблемах или не верит, что к ним проявят внимание.

“Для таких и подобных случаев мы предлагаем обсудить возможность внедрения общего механизма рассматривания жалоб. Хотя в России у нас нет таких полномочий, но мы можем принимать заявления и переадресовывать их нашим коллегам в РФ”, - пояснил Акоп Авакян.

Российская сторона согласилась включить предложение Акопа Авакяна в деятельность RALI в 2020 году и представить единое предложение руководителям стран СНГ.

Акоп Авакян также предложил конференцию Регионального альянса инспекций труда стран СНГ и Монголии 2021 года провести в Армении.

В рамках конференции представители стран-членов альянса также приняли участие в 23-й Международной специализированной выставке по защите и безопасности труда, в рамках которой состоялись панельные обсуждения по различным рискам при контроле в организациях.

Акоп Авакян с заместителем директора бюро Международной организации труда Аль-Халди Холуди и коллегами из других стран обсудил и другие вопросы сотрудничества.