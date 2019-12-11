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Китайский мигрант попытался проникнуть в США в стиральной машине

Китайский мигрант попытался проникнуть в США в стиральной машине

Сотрудники Пограничной службы США задержали 11 граждан КНР, попытавшихся незаконно въехать на территорию Соединенных Штатов в различной мебели, сообщает CNN.

Как отмечается, американские пограничники остановили ехавшую из Мексики фуру на въезде в Сан-Диего, штат Калифорния. Внутри они обнаружили 11 китайских мигрантов, прятавшихся в различной мебели, в том числе в стиральной машине, сундуке и комоде,ообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным Погранично-таможенной службы США, никто из мигрантов серьезно не пострадал. Все они задержаны.

За рулем фуры был 42-летний гражданин США, он арестован.

 




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