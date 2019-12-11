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Дипломатическая школа объявляет конкурс для поступления на курсы дипломатии

Дипломатическая школа объявляет конкурс для поступления на курсы дипломатии

Дипломатическая школа Министерства иностранных дел Республики Армения (Дипломатическая школа Армении) объявляет конкурс на участие в курсах  “Международные отношения и дипломатия”.

В конкурсе могут принять участие граждане РА в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование, квалификацию, установленную решением N 1191-н от 23 октября 2014 года, утвержденную в “Перечне специальностей и квалификаций высшего профессионального образования Республики Армения”.

Языки преподавания - армянский, английский и русский. Отличное знание указанных языков обязательно.

Преподавание будут вести дипломаты высших рангов  МИД РА и высококлассные преподаватели из ведущих зарубежных вузов.

Курсы начнутся в конце февраля 2020 года и завершится в декабре 2020 года, обучение бесплатное.

Со списком требуемых документов можно ознакомиться и загрузить форму заявления из раздела “прием” на сайте дипломатической школы: http://www.diplomaticacademy.am/hy/admission /  или http://diplomaticschool.am/hy/admission /

Заявители, зарегистрировавшие заявки в электронном виде и представившие требуемые документы, в январе 2020 года будут приглашены на первый этап письменного экзамена. Он состоит из тестов с выбором ответов на вопросы, проверяющие общее развитие и логику, знание Конституции РА, армянской истории, мировой истории и географии. Также будут включены и переводы профессиональных текстов на языки преподавания). Кандидаты, успешно прошедшие первый этап письменного экзамена, будут приглашены на второй этап письменного экзамена (сочинение на тему международных отношений / внешней политики).

От заявителей ожидается информированность об основных событиях в сфере международных отношений.

Учебная программа состоит из теоретических и практических дисциплин. По преподаваемым предметам слушатели будут сдавать текущие экзамены, результаты которых вместе с результатами выпускных экзаменов, данными по посещаемости и оценками за практику составят часть итоговой оценки. Студенты, успешно окончившие курсы, получат аттестат об окончании курсов. Лучшие выпускники, в соответствии с требованиями законов РА, смогут поступить на работу в МИД РА. Курсы будут проводиться в Дипломатической школе (Вазген Саргсян 3, 2-е здание правительства). Занятия будут проводиться во все рабочие дни, во второй половине дня. Для участия в конкурсе необходимо: с 16 декабря 2019 года по 17 января 2020 года включительно 1) заполнить электронную заявку на сайте http://admission.diplomaticacademy.am

2) лично сдать документы в Дипломатическую школу РА по адресу ул. Вазгена Саркисяна 3, 2-ое здание правительства, Ереван 0010, в каждый понедельник, среду и пятницу, с 14.00 до 17.00.

В случае необходимости, абитуриенты могут обратиться в Дипломатическую школу МИД по телефонам 060 620 221, 060 620 251 или по адресу электронной почты [email protected]

С “Перечнем специальностей, необходимых для назначения на должность дипломатической службы” и “Перечнем заболеваний, препятствующих осуществлению служебных обязанностей и полномочий” можно ознакомиться на сайте Дипломатической школы.




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