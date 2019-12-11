Дипломатическая школа объявляет конкурс для поступления на курсы дипломатии

Дипломатическая школа Министерства иностранных дел Республики Армения (Дипломатическая школа Армении) объявляет конкурс на участие в курсах “Международные отношения и дипломатия”.

В конкурсе могут принять участие граждане РА в возрасте до 35 лет, имеющие высшее образование, квалификацию, установленную решением N 1191-н от 23 октября 2014 года, утвержденную в “Перечне специальностей и квалификаций высшего профессионального образования Республики Армения”.

Языки преподавания - армянский, английский и русский. Отличное знание указанных языков обязательно.

Преподавание будут вести дипломаты высших рангов МИД РА и высококлассные преподаватели из ведущих зарубежных вузов.

Курсы начнутся в конце февраля 2020 года и завершится в декабре 2020 года, обучение бесплатное.

Со списком требуемых документов можно ознакомиться и загрузить форму заявления из раздела “прием” на сайте дипломатической школы: http://www.diplomaticacademy.am/hy/admission / или http://diplomaticschool.am/hy/admission /

Заявители, зарегистрировавшие заявки в электронном виде и представившие требуемые документы, в январе 2020 года будут приглашены на первый этап письменного экзамена. Он состоит из тестов с выбором ответов на вопросы, проверяющие общее развитие и логику, знание Конституции РА, армянской истории, мировой истории и географии. Также будут включены и переводы профессиональных текстов на языки преподавания). Кандидаты, успешно прошедшие первый этап письменного экзамена, будут приглашены на второй этап письменного экзамена (сочинение на тему международных отношений / внешней политики).

От заявителей ожидается информированность об основных событиях в сфере международных отношений.

Учебная программа состоит из теоретических и практических дисциплин. По преподаваемым предметам слушатели будут сдавать текущие экзамены, результаты которых вместе с результатами выпускных экзаменов, данными по посещаемости и оценками за практику составят часть итоговой оценки. Студенты, успешно окончившие курсы, получат аттестат об окончании курсов. Лучшие выпускники, в соответствии с требованиями законов РА, смогут поступить на работу в МИД РА. Курсы будут проводиться в Дипломатической школе (Вазген Саргсян 3, 2-е здание правительства). Занятия будут проводиться во все рабочие дни, во второй половине дня. Для участия в конкурсе необходимо: с 16 декабря 2019 года по 17 января 2020 года включительно 1) заполнить электронную заявку на сайте http://admission.diplomaticacademy.am

2) лично сдать документы в Дипломатическую школу РА по адресу ул. Вазгена Саркисяна 3, 2-ое здание правительства, Ереван 0010, в каждый понедельник, среду и пятницу, с 14.00 до 17.00.

В случае необходимости, абитуриенты могут обратиться в Дипломатическую школу МИД по телефонам 060 620 221, 060 620 251 или по адресу электронной почты [email protected]

С “Перечнем специальностей, необходимых для назначения на должность дипломатической службы” и “Перечнем заболеваний, препятствующих осуществлению служебных обязанностей и полномочий” можно ознакомиться на сайте Дипломатической школы.