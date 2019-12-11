СМИ: в Афганистане 50 человек пострадали при взрыве вблизи авиабазы НАТО

Более 50 человек получили ранения в результате подрыва автомобиля рядом с колонной сил НАТО в районе авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что все пострадавшие являются мирными жителями. Информация о состоянии их здоровья не приводится.

Ранее телеканал TOLO News информировал о 30 пострадавших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство Pajhwok со ссылкой на заявление миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане, целью нападавших была не автоколонна альянса, а медицинское учреждение, расположенное вблизи авиабазы Баграм, которая является крупнейшей у вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.