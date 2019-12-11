Парламент Армении полностью принял законопроект О внедрении ранней пенсионной системы для судей КС

В Национальном собрании Армении во втором чтении и полностью принят проект Закона “О внедрении ранней пенсионной системы для судей Конституционного суда”. Как передает Арменпресс, в предложенном правительством законопроекте О внесении дополнения в Конституционный закон “О Конституционном суде” предусматривается, в случае если судьи Конституционного суда, в том числе и председатель КС Грайр Товмасян подадут в отставку до 31 января 2020 года, до истечения срока их полномочий, они будут получать пенсию в размере их зарплаты.

На заседании НС проект закона был представлен министром юстиции РА Р. Бадасяном. Бадасян отмечал, что предусматривается статью 88 Конституционного закона от 17 января 2018 г. ЗР-42-Н 2018 года “О Конституционном суде” дополнить новыми частями 4.1, 4.2 и 4.3. В частности, до вступления в силу главы 7 статьи 213 Конституции, в случае подачи заявления об отставке до 31 января 2020 года, член Конституционного суда, после прекращения полномочий, до достижения возраста пребывания в должности, установленного Конституцией, будет получать пенсию в размере заработной платы, исчисляемой по состоянию на день подачи в отставку.

По словам министра юстиции, пакет проектов получил положительное заключение Венецианской комиссии, а также был изучен и международный опыт.

Проект закона был принят во втором чтении и полностью 75 голосами “за” и 34 “против”, к которым прибавились также голоса тех депутатов, которые, находясь в командировке, выразили свою позицию письмом.