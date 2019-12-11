NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии

Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок, данное решение принято после стрельбы на базе ВМС во Флориде, сообщает газета New York Times.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о решении властей временно приостановить занятия по летной подготовке для более чем 300 студентов из Саудовской Аравии, изучающих военную авиацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель главы минобороны США Дэвид Норквист в ходе брифинга заявил, что ограничения коснутся 852 саудовских студентов, занимающихся военной подготовкой в США.

В минувшую пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе.