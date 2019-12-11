Министерство экономики Армении в областях проведет групповые занятия по сельскому хозяйству

Управление по сельскохозяйственному консультированию, инновациям и мониторингу Министерства экономики РА периодически проводит бесплатные групповые занятия, в которых могут участвовать все заинтересованные люди. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Занятия проводятся специалистами областных отделов, выбор тем осуществляется в результате сбора и анализа специальных данных, а также на основе предложений ученых и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве.

Очередное групповое занятие было организовано 10 декабря в общине Араксаван Араратской области. Оно было посвящено выращиванию сельскохозяйственных культур в тепличных условиях, профилактике заболеваний и реализации наиболее эффективных мероприятий по борьбе с вредителями.

В ходе занятия отдельно были затронуты и программы государственного содействия, осуществляемые в аграрной сфере, в частности, программы создания интенсивных плодовых садов и ягод, внедрения современных систем орошения и строительства малых и средних “умных хлевов”.

Начальник араратского отдела управления по сельскохозяйственным консультациям, инновациям и мониторингу Гор Галстян отметил, что отдел уже провел 18 групповых занятий, в них приняли участие более 270 хозяйствующих субъектов. Он также добавил, что в общинах области к ним проявляется большой интерес, в частности, к субсидированию процентных ставок по кредитам, предоставляемым сфере сельского хозяйства, и к программам “умных” животноводческих хозяйств. “Фермеры, участвуя в семинаре, знакомятся с новостями, касающимися сферы сельского хозяйства. Бенефициарам, занимающимся той же деятельностью, предоставляются и занятия по решениям, применяемым в данной сфере. В ходе обучения представляется также и опыт других фермеров”, - в свою очередь отметила специалист управления сельскохозяйственного консалтинга, инноваций и мониторинга Цовинар Закарян.

В общей сложности, по ее словам, начиная с июля 2019 года, управлением было проведено 120 групповых занятий, в которых приняли участие около 1500 хозяйствующих субъектов.