Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.

"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", - отметил министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В частности, Россия, по словам Лаврова, предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.

Кроме того, глава российского МИД рассказал, что обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и проблему санкций против Северной Кореи.

Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", Лавров выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.

Сергей Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Глава МИД уже провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.