Сенатор-республиканец заблокировал резолюцию о санкциях за вмешательство в выборы

Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку демократов принять резолюцию, обязывающую президента вводить санкции против РФ и правительств других стран в случае установления факта их вмешательства в выборы США, сообщает The Hill.

Крапо, возглавляющий комитет Сената США по банковским, жилищным и городским делам, обладающий юрисдикцией в отношении санкций, отметил, что Верхняя палата Конгресса уже приняла закон о санкциях в отношении Москвы в 2017 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, наложил больше санкций на русских, чем любой президент в нашей истории", - сказал Крапо.

"Механизмы в этом законопроекте были разработаны больше для нападения на администрацию Трампа и республиканцев, чем для нападения на русских и тех, кто нападет на нашу страну и наши выборы", - отметил Крапо.