Фестиваль Хачатуряна примет в Армении известных музыкантов

Открытие VII Международного фестиваля Арама Хачатурян ознаменуется совместным концертом Государственного симфонического оркестра Армении и лауреата премии “Грэмми” Максима Венгерова, который состоится 14 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна.

На открытии фестиваля Венгеров представит скрипичный концерт № 1 Макса Бруха и концерт-рапсодию для скрипки и оркестра Мориса Равеля “Цыганка”. Оркестр исполнит также и симфонию № 2 Джона (Дживана) Тер-Тадевосяна “Судьба человека”.

О фестивале и программах оркестра корреспондент Арменпресс беседовал с художественным руководителем и главным дирижером оркестра Сергеем Смбатяном.

“По традиции, большие оркестры мира имеют своих артистов-резидентов. Если бы мы говорили об этом год назад, я бы сказал вам, что ведем переговоры на эту тему с Максимом Венгеровым. Он играл с оркестрами Чикаго, Лондона, Мариинского театра. Он согласился быть нашим артистом-резидентом на этот сезон. Мы вместе совершим невероятно большой тур, выступления будут в Мюнхене, Штутгарте, Зальцбурге, Берлине, Праге, Вене, Москве. Мы будем исполнять программу, которую собираемся представить на открытии фестиваля”, - рассказал Смбатян и напомнил, что в рамках фестиваля в позапрошлом году в Армении был легенда Голливуда Джон Малкович, в прошлом году - известный пианист Борис Березовский, артисты, которые еще больше повышают авторитет фестиваля.

Говоря о специфике фестиваля, он сказал, что фестиваль представляет Арама Хачатуряна как лидера и его музыкой, и его видением. По словам Смбатяна, произведения Хачатуряна очень армянские, но и универсальные. “Когда мы говорим Армения, армянская культура, не можем не вспомнить Хачатуряна, который является лидером. Он герой, чья музыка мотивирует всех нас. Именно поэтому оркестр проводит конкурс и фестиваль Хачатуряна, которые преследуют разные цели. Конкурс раскрывает новые имена, а на фестивале выступают музыканты, имеющие большие заслуги в музыкальном искусстве, представляя произведения не только Хачатуряна, но и других композиторов”, - подчеркнул дирижер.

Он сообщил, что оркестр завершит год 28 декабря концертом, представляющим киномузыку Тиграна Мансуряна.

Смбатян подчеркнул, что их концерты бывают разными и многожанровыми. “Моя цель и цель оркестра - показать, что музыка - идеальное искусство, а оркестр - идеальный инструмент для представления этого искусства. Любители музыки смогут увидеть многообразие нашего репертуара - от 4 - й симфонии Брукнера до Майкла Джексона, который мы представляем на высоком уровне - Брукнера в строгом австро-германском стиле и традициях, а Джексона - с шоу-элементами. Это достижение”, - сказал он и сообщил, что в следующем году планируется провести фестиваль, посвященный трем друзьям - Хачатуряну, Шостаковичу и Прокофьеву.

В рамках VII Международного фестиваля Хачатуряна будут проведены 5 концертных программ: три симфонических, два камерных. Сольный концерт Лилит Григорян состоится 17 декабря в Доме камерной музыки имени Комитаса. Она исполнит произведения Хачатуряна, Шопена, Рахманинова и других композиторов.

18 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна будет представлен проект “Хачатурян и джаз”, прозвучат произведения Хачатуряна в джазовой аранжировке (Танец розовых девушек из балета “Гаяне”, адажио Спартака и Фригии из балета “Спартак”, Танец с саблями из балета “Гаяне”, гимн Советской Армении и др.). Джазовые обработки произведений Хачатуряна вместе с оркестром представят солисты Ваагн Айрапетян (фортепиано), Армен Уснунц (саксофон), Сатеник Акопян-Улиханян (терменвокс).

20 декабря в Доме-музее Арама Хачатуряна выступят победитель 14-го Международного конкурса Хачатуряна виолончелист Джонатан Свенсен и победительница 15-го Международного конкурса Хачатуряна пианистка Рипсиме Агакарян.

Фестиваль завершится 21 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна вечером, посвященным 70-летию Китайской Народной Республики, в рамках которого выступят китайские солисты, представив произведения Арама Хачатуряна и китайских композиторов.

Анжела Амбарцумян