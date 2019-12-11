Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал свою встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым "очень хорошей" и заявил, что надеется на продолжение диалога с Москвой в ближайшем будущем.

"Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России", - написал Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он отметил, что во время встречи обсуждались многие вопросы, "включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

"С нетерпением жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил президент США.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на встрече с Лавровым предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

Переговоры Трампа и Лаврова, проходившие во вторник в Вашингтоне, продлились 45-50 минут.