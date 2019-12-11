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Дороги на территории Армении, в основном, проходимы, местами гололед

Дороги на территории Армении, в основном, проходимы, местами гололед

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 09:00 часов 11-го декабря в Армении все автодороги в основном проходимы. Автодорога Сотк - Карвачар и перевал Варденяц открыты для всех видов транспорта, и для грузовых автомобилей, на колесах которых имеются цепи противоскольжения. На автодороге Сотк - Карвачар, на перевале Варденяц и на отрезке дороги Сараван - Зангер местами гололед. В городе Аштарак Арагацотнской области туман.

Арменпресс сообщает, согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

 На автодороге Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для грузовых автомобилей. Установлена альтернативная дорога Дилижан -Ноемберян – Баграташен.




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