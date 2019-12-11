Газета “Айастани Анрапетутюн”: Может ли российско-американский кризис перерасти в холодную войну?

В последние месяцы все более обостряются российско-американские отношения, что, конечно, все более тревожит. В конечном счете от этих отношений зависит и мировое военно- политическое и экономико-политическое урегулирование и кризисы в том или ином регионе. У нас, армян, есть беспокоящий нас конфликт, который может приобрести большие масштабы, если возобновится новая арцахская война.

Конечно, российско-американские отношения протекают исключительно в экономико-политическом направлении, однако, заявления, то и дело делающиеся друг против друга, свидетельствуют о том, что в случае продолжения они могут получить и военно-политическую направленность.

Ясно, что это нельзя сравнивать с противоборством СССР - США, канувшим в историю, тогда холодная война разделила мир на две конфликтующие стороны, и возникла угроза ядерной войны между этими странами.

Не исключено, что обострение может зависеть и от личных представлений Владимира Путина и Дональда Трампа.

Речь идет о том, что, покинув высший государственный пост, эти два деятеля попытаются оставить своим преемникам Россию и США, занявшими сильные позиции.

Даже бывший президент СССР Михаил Горбачев считал, что Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы “не допустить новой холодной войны, которая может дойти до горячего уровня и привести к гибели всей цивилизации...”.

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