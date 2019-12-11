Мероприятия предстоящие 11 декабря
Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет события, ожидаемые сегодня.
Сегодня, 11 декабря, в Ереване состоится научная конференция “Вызовы процессуального и институционального формата деятельности адвокатов”.
Бывший премьер-министр Арцаха, председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян встретится с журналистами. Он затронет вопросы внутренней и внешней политики.
Сегодня станет ясно, какие мероприятия запланированы на праздничные дни. Заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян на пресс-конференции представит подробности.
В фойе зала заседаний НС состоится выставка-продажа ручных работ членов Центра детей и подростков-инвалидов “Пркутюн”.
Новые технологии в Музее истории Еревана. Сегодня состоится презентация программы “Живая картина”, в рамках которой новыми технологиями будет представлена картина “Строители Еревана”.
С 12 по 21 декабря в Ереване пройдет 14-й Фестиваль японских фильмов, на пресс-конференции, в кинотеатре “Москва”, будут представлены подробности.
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