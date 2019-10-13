«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Слова Алиева - неуважение к армянскому народу и к главам стран СНГ: Пашинян
Пашинян и Алиев обсудили возможности снижения напряженности
Я никогда не сдамся: Ким Кардашян в Белом доме обсуждала вопрос признания Геноцида армян
Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Пашинян разъяснил выбор подаренной Путину книги
Армения приветствует любую инициативу по углублению экономического сотрудничества в СНГ: Пашинян
Премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Узбекистана
Никол Пашинян принял участие в официальной церемонии открытия XXIII Всемирного форума ИТ
Число участников ИТ-форума в Ереване стало рекордным в истории WCIT
Всемирно известные армянские деятели инициируют онлайн-платформу для армян всего мира
Я так взволнована тем, что я здесь: Ким Кардашьян ответила на вопрос Арменпресс
Стартовало самое ожидаемое ИТ-мероприятие: в DigiTec участвуют около 100 компаний из разных стран
Армения улучшила свое положение в Докладе Всемирной конкурентоспособности
Экспорт из Армении вырос на 4,6%
Правительство осуществляет реформы в системе закупок, устанавливая высокую планку
Основной миссией СK является утверждение чувства и атмосферы справедливости в нашей стране: Пашинян
Ереван вошел в десятку самых трендовых направлений портала Booking.com
Карен Варданян удостоился премии WITSA “Выдающаяся личность”
Армянские семьи, переведенные из Тель-Аьбяда в Алеппо, находятся в безопасности
Ким и Кортни Кардашян крестили своих детей в Эчмиадзине
СМИ: Иран начал незапланированные военные учения вблизи границы с Турцией
МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море
System of a Down даст концерт в Армении в июне 2020 года
Шант Саркисян — вице-чемпион мира по шахматам среди участников М-18