Время в Ереване: 11:07:36,   13 Октябрь

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Слова Алиева - неуважение к армянскому народу и к главам стран СНГ: Пашинян

Пашинян и Алиев обсудили возможности снижения напряженности

 

 

Я никогда не сдамся: Ким Кардашян в Белом доме обсуждала вопрос признания Геноцида армян

 

 

Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии

 

 

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Пашинян разъяснил выбор подаренной Путину книги

 

 

Армения приветствует любую инициативу по углублению экономического сотрудничества в СНГ: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

Состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Узбекистана

 

 

Никол Пашинян принял участие в официальной церемонии открытия XXIII Всемирного форума ИТ

Число участников ИТ-форума в Ереване стало рекордным в истории WCIT

 

 

Всемирно известные армянские деятели инициируют онлайн-платформу для армян всего мира

 

 

Я так взволнована тем, что я здесь: Ким Кардашьян ответила на вопрос Арменпресс

 

 

Стартовало самое ожидаемое ИТ-мероприятие: в DigiTec участвуют около 100 компаний из разных стран

 

 

Армения улучшила свое положение в Докладе Всемирной конкурентоспособности

 

 

Экспорт из Армении вырос на 4,6%

 

 

Правительство осуществляет реформы в системе закупок, устанавливая высокую планку

 

 

Основной миссией СK является утверждение чувства и атмосферы справедливости в нашей стране: Пашинян

 

Ереван вошел в десятку самых трендовых направлений портала Booking.com

 

 

Карен Варданян удостоился премии WITSAВыдающаяся личность

 

 

Армянские семьи, переведенные из Тель-Аьбяда в Алеппо, находятся в безопасности

 

 

Ким и Кортни Кардашян крестили своих детей в Эчмиадзине

 

 

СМИ: Иран начал незапланированные военные учения вблизи границы с Турцией

 

 

МИД Ирана подтвердил версию о нападении на танкер в Красном море

 

 

System of a Down даст концерт в Армении в июне 2020 года

 

 

Шант Саркисян — вице-чемпион мира по шахматам среди участников М-18




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