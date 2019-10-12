В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.

По данным издания, инцидент произошел в ночном клубе на юге Бруклина. Всех пострадавших доставили в больницы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что два человека дают показания по делу.