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В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

Жертвами стрельбы в Нью-Йорке стали четыре человека, трое получили серьезные ранения, сообщает газета New York Post со ссылкой на власти.

По данным издания, инцидент произошел в ночном клубе на юге Бруклина. Всех пострадавших доставили в больницы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что два человека дают показания по делу.




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