В Арагацотнской области   Никол Пашинян провел встречу с предпринимателями  

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках инвестиционного форума “Мой шаг во имя Арагацотнской области” провел встречу с предпринимателями Арагацотна. В ходе встречи были обсуждены представляющие интерес для представителей бизнеса вопросы и возможные инвестиционные программы. В частности, были затронуты вопросы, связанные с развитием виноделия, созданием новых современных садов, предоставлением кредитных средств, развитием инфраструктуры, в том числе дорожного строительства, бесперебойного электроснабжения и водоснабжения.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Коснувшись сферы бизнеса, премьер-министр отметил, что в нашей стране нужно дать правильный диагноз малому, среднему и крупному бизнесу. “В Армении существует необходимость в изменении имиджа и восприятия крупного бизнеса. Надо признать, что, говоря “крупный бизнес”, в Армении до сих пор понимают что-то плохое, однако на самом деле сейчас происходит изменение в этом плане, и люди начинают понимать, что это не столь плохое явление. Крупный бизнес должен играть ведущую роль. К сожалению, до сих пор мы говорим о малом и среднем бизнесе в рамках логики “сведения концов с концами”, однако малый бизнес существует для того, чтобы затем стать средним, а средний – крупным, а последний – глобальным бизнесом. Мы готовы сделать всё, чтобы постепенно общество не воспринимало крупный бизнес в качестве чего-то хищнического, что пожирает всё. Мы должны защитить малый и средний бизнес, но это не значит, что мы должны ограничить возможности крупного бизнеса”, - сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что сейчас мы в нашей стране видим новое поколение предпринимателей, и общественность должна воспринимать их как самых важных действующих лиц. “Когда мы говорим о пенсии, удовлетворении потребностей солдата, образовании, то эти потребности покрываются налогами предпринимателей, поэтому последние должны чувствовать отношение не только правительства, но и общественности”, - отметил премьер-министр.

В ответ на вопрос одного из бизнесменов, Никол Пашинян рассказал о земельной реформе. Глава правительства подчеркнул важность реформы и добавил, что исполнительная власть сейчас работает в этом направлении. “Структура нашего сельского хозяйства не отвечает национальным и государственным ожиданиям, потому что, говоря о сельском хозяйстве, мы продолжаем понимать, что человек должен мучиться и не получить никаких результатов. Наша задача - развивать промышленное сельское хозяйство, а это невозможно без земельной реформы”, - подчеркнул премьер-министр.

Говоря об инфраструктуре, Никол Пашинян сказал, что в случае конкретных инвестиционных программ государство должно взять на себя ответственность за строительство автодороги, ведущей к этому объекту инвестиций. Премьер-министр отметил, что этот принцип должен быть включен в государственный бюджет на следующий год. “Это также будет проявлением нашего отношения”, - сказал Никол Пашинян.

Говоря о “правилах игры” ведения бизнеса, премьер-министр отметил, многие говорят о том, что правила не совсем ясны. “Хочу отметить, что существует 4 правила игры: не кради, это касается всех - как государственных, так и негосударственных должностных лиц. Если сотрудник магазина не выдает чеки, то он – вор, это то же, если бы украло должностное лицо. Должностное лицо, берущее взятки и не выдающий чеки магазин тождественны. Следующее правило - будь эффективным, третье - будь новатором, четвертое – будь сотрудничающим и командным. Последнее касается отношений между фермером и бизнесменом. Если они не осознают, что являются партнерами, то ничего не изменится. Путем решения проблем является диалог”, – отметил премьер-министр, коснувшись отношений между предприятиями и фермерами в процессе закупки винограда.

Коснувшись также существующих в процессе поставок электроэнергии проблем, премьер-министр передал присутствующим слова владельца ЗАО “Электрические сети Армении”, что в 2020 году планируется осуществить инвестиционную программу в размере 60 млн долларов.