В Вайоцдзоре застрявшего в металлической ограде медведя перенесли в безопасное место

12-го октября в 07:28 часов в службу "911''МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Караглух (Вайоцдзорская область) медведь попал в капкан, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехала оперативная группа Национального центра кризисного управления областного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что медведь застрял в металлической ограде земельного участка.

Сотрудники фонда охраны природных и культурных памятников усыпили медведя и с помощью спасателей перенесли его в безопасное место.