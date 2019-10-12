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В Вайоцдзоре застрявшего в металлической ограде медведя перенесли в безопасное место

В Вайоцдзоре застрявшего в металлической ограде медведя перенесли в безопасное место

12-го октября  в 07:28 часов в службу "911''МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Караглух  (Вайоцдзорская область) медведь попал в  капкан, необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехала оперативная группа  Национального центра  кризисного управления областного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что  медведь застрял в  металлической ограде земельного  участка.  

Сотрудники фонда  охраны  природных и культурных памятников  усыпили медведя и с помощью спасателей  перенесли его в  безопасное  место.




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