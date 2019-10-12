В Гамбурге неизвестный напал на прохожих

Неизвестный в ночь на субботу напал с ножом на прохожих в немецком Гамбурге, три человека получили ранения, подозреваемый задержан, сообщает Göttinger Tageblatt со ссылкой на местную полицию.

Все трое пострадавших получили ножевые ранения глубиной до восьми сантиметров в область ягодиц. Им была оказана медицинская помощь непосредственно в карете скорой помощи. По данным издания, нападавший, предположительно, был психически неуравновешенным. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Первая атака произошла в 03.22 местного времени, 23-летний подозреваемый напал на своего ровесника. Спустя три часа он вернулся в район места преступления и напал еще на двух человек. После нападения на третью жертву он был задержан.