Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье легендарного космонавта Алексея Леонова

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье Алексея Леонова по случаю кончины легендарного космонавта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в телеграмме говорится:

«С глубокой скорбью узнал о смерти Алексея Леонова— человека-легенды, который навсегда останется в истории человечества.

Алексей Леонов был в Армении много раз, его хорошо знали и искренне любили в нашей стране. Как человека искусства, его работы были высоко оценены великим армянским художником Мартиросом Сарьяном.

Имя Алексея Леонова навсегда останется в памяти людей, как остался в истории Юрий Гагарин, как вспоминают путешественников, открывших континенты, и великих ученых, сделавших эпохальные открытия. При жизни подобных людей им устанавливают памятники, посвящают почтовые марки, их имена - на устах миллионов, они окружены славой и всеобщим уважением. Одним из таких великих людей был летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза генерал Алексей Леонов, который навсегда остался скромным, искренним и общительным человеком».