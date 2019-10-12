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Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье легендарного космонавта Алексея Леонова

Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье легендарного космонавта Алексея Леонова

Президент Республики Армения  Армен Саркисян  направил   телеграмму  соболезнования  семье  Алексея Леонова по случаю кончины легендарного космонавта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в телеграмме говорится:

«С глубокой  скорбью узнал о смерти Алексея Леонова— человека-легенды, который навсегда останется в истории человечества.

Алексей Леонов был в Армении много раз, его   хорошо знали и искренне любили в нашей стране. Как человека искусства, его работы были высоко оценены великим армянским художником Мартиросом Сарьяном.

Имя Алексея Леонова навсегда останется в памяти людей,  как остался в истории Юрий Гагарин, как вспоминают путешественников, открывших континенты, и великих ученых, сделавших эпохальные открытия. При жизни подобных людей им устанавливают памятники, посвящают почтовые марки, их имена - на устах миллионов, они окружены славой и всеобщим уважением. Одним из таких великих людей был летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза генерал Алексей Леонов, который навсегда остался скромным, искренним и общительным человеком».

 

 

 

 




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