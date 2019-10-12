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Мир – это не предмет торговли. Президент РА направил поздравление премьер-министру Эфиопии

Мир – это не предмет торговли. Президент РА направил поздравление премьер-министру Эфиопии

Президент Республики Армения  Армен Саркисян  направил поздравительное послание премьер-министру Демократической Республики Эфиопия Абию Ахмеду по случаю получения Нобелевской премии мира.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в послании говорится:

«Награда вручена такому видному человеку, преданному государственному деятелю и смелому политику, который приложил решительные усилия для разрешения пограничного спора с соседней Эритреей».

Установление мира на каждой части планеты является абсолютной целью для всех стран, и Ваши усилия по снижению напряженности, созданию здоровой окружающей среды для соседних стран неоценимы.

Сегодня Вы являетесь примером для многих мировых политических лидеров, политиков и лиц, принимающих решения.

Нобелевская премия мира, которой Вы награждены, должна стать для всех нас напоминанием о том, что Мир - это не предмет торговли, и страны должны стремиться к миру всеми средствами.

Политический мир рад,что есть такие люди, как Вы, которые отвергают конфликты и способствуют миру. Мы надеемся, что Ваш вклад вдохновит других лидеров на снижение напряженности и конфликтов и принятие мер по достижению мира.

Эта награда показывает, насколько ограничены традиционные решения в этом меняющемся мире и  насколько  эффективными могут быть нестандартные подходы.

В конце концов, страны более успешны, когда все их население живет в мире друг с другом и со своими соседями.

Нашнарод на протяжении всей своей истории также страдал от конфликтов, войн и геноцида. Мы ценим любые  усилия, направленные на  спасение  жизни и нашего общего будущего.

Я уверен, что Нобелевская премия мира 2019 года  придаст Вам больше смелости и вдохновения для продолжения Вашей самоотверженной работы. Я надеюсь, что мы сможем встретиться лично и обсудить эти вопросы.

Еще раз поздравляю Вас и Ваш народ, желаю Вам новых успехов и достижений».

 

 




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