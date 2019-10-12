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В Арагацотнской области подписан Меморандум о развитии IT-сферы

В Арагацотнской области подписан Меморандум о развитии IT-сферы

Администрация Арагацотнской области Республики Армения и Гюмрийский центр информационных технологий подписали Меморандум о сотрудничестве с целью содействия развитию сектора информационных технологий в Арагацотне. 

 Как  передает Арменпресс, в ходе инвестиционного форума «Мой шаг —во имя Арагацотнскойобласти», начавшегося 12 октября, Меморандум подписали  губернатор Арагацотнской области Давид Геворкян  и исполнительный директор научно-образовательного фонда  «Гюмрийский центр информационных технологий» АмалияЕгоян.

«Арагацотна не было на карте IT. Важность этого меморандума заключается в том, что сейчас мы обозначены на этой карте», - сказал губернатор.

В Меморандуме о взаимопонимании Стороны соглашаются объединить свои усилия для содействия развитию информационно-коммуникационных технологий в Арагацотнскойобласти.

 

В ходе  инвестиционного форума  «Мой шаг — во имя Арагацотнской области»  будет представлено около 30 бизнес-программ, бизнес- среда области,  перспективы роста, приоритетные направления и потенциал в различных областях.

Цель мероприятия — путем  дискуссий и обмена опытом  содействовать реализации в  области  инвестиционных программ, установить новые деловые контакты, выявить проблемы  бизнес-среды  и разработать механизмы их решения.

 

 




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