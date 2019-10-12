В Арагацотнской области подписан Меморандум о развитии IT-сферы

Администрация Арагацотнской области Республики Армения и Гюмрийский центр информационных технологий подписали Меморандум о сотрудничестве с целью содействия развитию сектора информационных технологий в Арагацотне.

Как передает Арменпресс, в ходе инвестиционного форума «Мой шаг —во имя Арагацотнскойобласти», начавшегося 12 октября, Меморандум подписали губернатор Арагацотнской области Давид Геворкян и исполнительный директор научно-образовательного фонда «Гюмрийский центр информационных технологий» АмалияЕгоян.

«Арагацотна не было на карте IT. Важность этого меморандума заключается в том, что сейчас мы обозначены на этой карте», - сказал губернатор.

В Меморандуме о взаимопонимании Стороны соглашаются объединить свои усилия для содействия развитию информационно-коммуникационных технологий в Арагацотнскойобласти.

В ходе инвестиционного форума «Мой шаг — во имя Арагацотнской области» будет представлено около 30 бизнес-программ, бизнес- среда области, перспективы роста, приоритетные направления и потенциал в различных областях.

Цель мероприятия — путем дискуссий и обмена опытом содействовать реализации в области инвестиционных программ, установить новые деловые контакты, выявить проблемы бизнес-среды и разработать механизмы их решения.