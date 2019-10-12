Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

В Арцахе откроются спортивные школы имени Симона Мартиросяна и Назик Авдалян

В Арцахе откроются спортивные школы имени Симона Мартиросяна и Назик Авдалян

В столице Арцаха, Степанакерте, откроется школа тяжелой атлетики, которая будет носить имя чемпиона мира и Европы Симона Мартиросяна.

Как передает Арменпресс,об этом написал в Facebook лидер партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян.

Вторая школа тяжелой атлетикиоткроется в Шуши и будет носить имя  НазикАвдалян.

В эти дни сборная Армении по тяжелой атлетике во главе с главным тренером Пашиком Алавердяном находится в Степанакерте.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации