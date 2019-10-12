В Арцахе откроются спортивные школы имени Симона Мартиросяна и Назик Авдалян

В столице Арцаха, Степанакерте, откроется школа тяжелой атлетики, которая будет носить имя чемпиона мира и Европы Симона Мартиросяна.

Как передает Арменпресс,об этом написал в Facebook лидер партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян.

Вторая школа тяжелой атлетикиоткроется в Шуши и будет носить имя НазикАвдалян.

В эти дни сборная Армении по тяжелой атлетике во главе с главным тренером Пашиком Алавердяном находится в Степанакерте.