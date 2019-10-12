Оставаться было вопросом жизни и смерти — сирийские армяне рассказывают о турецком вторжении

Армяне Сирия, прибывшие в Алеппо из Тель-Абьяда, рассказали о ситуации в этом районе, сложившейся после военных действий Турции.

Как передает Арменпресс, об этом корреспондент газеты «Гандзасар» (Алеппо) побеседовал с добравшимися до Алеппо СаргисомНазаряном и ВанесомКечеряном. Они находились в Тель-Абьядев связи с работой.

«До войны наш бизнес был хорошим. Мы работали, честно зарабатывали свой достаток. Когда несколько дней назад началось турецкое наступление, вспыхнул пожар в направлении Тель-Абьяда. Турецкие вооруженные силы открыли огонь с воздуха и с суши в направлении Тель-Абьяда и соседних деревень. Оставаться там было вопросом жизни и смерти, мы не могли остаться. Мы оставили все и ушли. Ночь была адская. Около турецкой границы северо-восточные сирийские деревни подверглись жестоким бомбардировкам», - сказал Ванес Кечерян.

Саргис Назарян сказал, что в Алеппо их встретили очень хорошо.

«Сейчас ситуация неопределенная, мы в постоянном ожидании», - сказал Саргис Назарян.

МИД Армении выступил с заявлением о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции в северо-восточную Сирию, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, гибели мирных жителей, значительному притоку перемещенных лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису.

9 октября Турция вторглась в Сирию. Президент Турции РеджепТайипЭрдоган заявил, что турецкие войска начали военные действия на севере Сирии.