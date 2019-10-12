Шант Саркисян — вице-чемпион мира по шахматам среди участников М-18

Армянский шахматист Шант Саркисян завоевал серебро на чемпионате мира.

Как передает Арменпресс, на чемпионате мира до 18 лет в индийском Мумбаи Шант Саркисян занял второе место,набрав 8,5 баллов из 11 возможных, а другой представитель Армении Артур Давтян - третье (8 баллов). Чемпион мира в этой возрастной группе - индиец Прагнандха.

В той же возрастной группе среди девушек Анна Хачатрян только на 22 месте.