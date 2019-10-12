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Шант Саркисян — вице-чемпион мира по шахматам среди участников М-18

Шант Саркисян — вице-чемпион мира по шахматам среди участников М-18

Армянский шахматист Шант Саркисян завоевал серебро на чемпионате мира.

Как передает Арменпресс, на чемпионате мира до 18 лет в индийском Мумбаи Шант Саркисян занял второе место,набрав  8,5 баллов из 11 возможных, а другой  представитель Армении Артур Давтян - третье (8 баллов). Чемпион мира в этой возрастной группе - индиец Прагнандха.

В той же возрастной группе среди  девушек Анна Хачатрян только на  22  месте.

 

 

 




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