Шант Саркисян — вице-чемпион мира по шахматам среди участников М-18
13:21, 12 Октябрь, 2019
Армянский шахматист Шант Саркисян завоевал серебро на чемпионате мира.
Как передает Арменпресс, на чемпионате мира до 18 лет в индийском Мумбаи Шант Саркисян занял второе место,набрав 8,5 баллов из 11 возможных, а другой представитель Армении Артур Давтян - третье (8 баллов). Чемпион мира в этой возрастной группе - индиец Прагнандха.
В той же возрастной группе среди девушек Анна Хачатрян только на 22 месте.