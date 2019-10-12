Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
13:15, 12 Октябрь, 2019
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главы двух государств в продолжение состоявшейся вчера в Ашхабаде в рамках саммита СНГ беседы обсудили ситуацию на севере Сирии.
Были также затронуты другие вопросы регионального значения.