Бако Саакян обсудил с Константином Затулиным ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией

12 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации, директором Института стран СНГ Константином Затулиным.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией, а также региональных процессов.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян вручил Константину Затулину орден «Григор Лусаворич», которого он был удостоен за дружественное отношение и содействие Республике Арцах и ее народу.