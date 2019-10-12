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Бако Саакян обсудил с Константином Затулиным ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией

Бако Саакян обсудил с Константином Затулиным ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией

12 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации, директором Института стран СНГ Константином Затулиным.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией, а также региональных процессов.
Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян вручил Константину Затулину орден «Григор Лусаворич», которого он был удостоен за дружественное отношение и содействие Республике Арцах и ее народу.

 




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