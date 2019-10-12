12 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заключительном заседании конференции "Настоящее и будущее сельского хозяйства".

В своем выступлении Президент отметил, что темы, обсуждаемые на конференции, интересны и востребованы и занимают особое место в социально-экономической повестке республики.

"Сельское хозяйство - одна из традиционных отраслей экономики Арцаха. Она и впредь будет одним из краеугольных камней экономической системы нашей республики. Эта сфера находится в центре постоянного внимания государства. Мы заинтересованы, чтобы сельское хозяйство Арцаха было гибким, конкурентоспособным, широко использовало передовой опыт разных стран и современные технологии, естественно, учитывая при этом наши местные особенности. И с этой точки зрения проведение подобных мероприятий в Арцахе востребовано", - подчеркнул в своем слове Президент Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства наградил медалями «АнанияШиракаци» и «Благодарность» группу представителей правительственных, научно-образовательных и деловых кругов Арцаха и Республики Армения за заслуги перед Республикой Арцах в сфере сельского хозяйства, значительный вклад в дело его развития и в связи с Днем работника сельского хозяйства.